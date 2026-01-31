La provincia informó casi 500 intervenciones por las tormentas el último viernes

Varios departamentos de la provincia sufrieron las consecuencias de las fuertes tormentas que se desataron en la tarde del viernes, 30 de enero y la madrugada de este sábado. Tupungato y San Martí fueron los más afectados por el fenómeno.

El gobierno de la provincia de Mendoza informó que realizaron más de 490 intervenciones en diferentes puntos del territorio, para asistir a las familias afectadas por las fuertes tormentas que se registraron el último viernes, 30 de enero. Los departamentos más afectados fueron Tupungato, en el Valle de Uco y San Martín, en el Este provincial, aunque se presentaron situaciones de emergencia en diferentes puntos.

En la ciudad capital de Mendoza, se registró la caída de 16 árboles, dos postes, el derrumbe del techo de una casa y otra que resultó inundada y dos cables cortados, registrando un total de 24 asistencias. el departamento Guaymallén requirió un total de 52 asistencias, entre ellas 16 árboles y 3 postes caídos, 23 casas inundadas y el derrumbe de 4 techos. En Godoy Cruz se cayeron 50 árboles y 7 ramas, hubo 8 cables cortados y 8 desbordes de cloacas. Luján de Cuyo registró 20 árboles caídos y 3 viviendas anegadas, además de 3 cables cortados.

Las tormentas causaron crecidas depentinas de ríos y arroyos.

En el Valle de Uco, el departamento que resultó más afectado por la fuerte tormenta fue Tupungato, donde se reportaron más de 60 casas inundadas, 20 árboles caídos y una mujer que debió ser rescatada de la crecida de un río, lo cual sumó un total de 81 intervenciones. En el otro departamento que más sufrió las consecuencias del fenómeno, San Martín, reportaron 100 árboles y ramas caídos, 3 derrumbes de techos, 7 postes derribados, 9 cables cortados y 12 viviendas anegadas, con un total de 131 intervenciones del personal de asistencia. En Tunuyán la situación fue menor, con la caída de 3 árboles y el reporte de crecida de ríos y badenes, pero que no causaron consecuencias.