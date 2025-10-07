La Policía Rural frenó el traslado irregular de ganado en el Sur provincial

En una nueva maniobra de control, los efectivos secuestraron 15 terneros que eran transportados sin la marca obligatoria. Mientras que, en otro procedimiento realizado en Guaymallén, la misma dependencia intervino por un caso de maltrato animal y rescató a una yegua en estado de desnutrición.

Durante maniobras de patrullaje y control, la Policía Rural detectó un traslado irregular de ganado en el Sur provincial. Como resultado, se secuestraron 15 terneros que eran transportados sin la identificación correspondiente.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 422 de la Ruta Nacional 143 Sur, cuando los efectivos interceptaron un camión Mercedes- Benz conducido por un hombre que iba acompañado por otra persona. En la inspección, constataron que el vehículo trasladaba 15 terneros —13 de pelaje negro y 2 colorados— sin la marca a fuego visible, requisito obligatorio para el control sanitario y la trazabilidad del ganado.

Ante la irregularidad, intervino el ayudante fiscal de turno, quien dispuso el secuestro de los animales, que quedaron a disposición de Ganadería provincial, mientras que la Oficina Fiscal de la Comisaría 14 supervisó el procedimiento.

Intervención por maltrato animal en Guaymallén

En tanto, en Guaymallén, personal policial actuó tras un aviso sobre un equino con signos de maltrato en el barrio Las Viñas. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la yegua dentro del patio de una vivienda, en evidente estado de desnutrición y sin herrar en ninguna de sus extremidades.

La moradora del domicilio no pudo acreditar la propiedad del animal ni presentar documentación sanitaria. Por disposición del ayudante fiscal N°1 de Guaymallén, la yegua fue secuestrada y trasladada a un corral habilitado por Ganadería provincial.