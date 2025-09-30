La Policía integró patrullaje preventivo y tecnología para frenar delitos en Tupungato

Durante los operativos, se detuvo a personas por tenencia de drogas, a un conductor alcoholizado y al autor de un robo. Además, se identificó a personas con medidas judiciales pendientes en distintas zonas del departamento.

La Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato (UEP) desplegó durante el fin de semana operativos preventivos coordinados con personal en móviles y el uso de tecnología biométrica. Las intervenciones permitieron detener a personas por tenencia de drogas, a un conductor alcoholizado, a un autor de un ilícito y a otras personas con medidas judiciales pendientes, en diferentes zonas del departamento, incluyendo el área céntrica, San José y Cordón del Plata.

Entre las primeras acciones, la unidad detuvo a tres hombres por drogas. En calle Belgrano Norte e Isuani, un hombre fue detenido tras hallarse envoltorios con marihuana. En camino a Estancia Silva, Gualtallary, otro hombre fue aprehendido con cogollos de marihuana, mientras que en calle Filipini de San José se capturó a una persona con medidas judiciales pendientes y envoltorios con cocaína.

En otra maniobra, sobre calle Liniers se detuvo la marcha de una camioneta Volkswagen Saveiro cuyo conductor estaba alcoholizado, con un test que arrojó 2,58 g/L.

Además, tras controles con aparatos biométricos, la UEP aprehendió a nueve personas: tres por pedidos de captura y seis con medidas pendientes para regular distintas situaciones ante la Justicia.

Finalmente, el personal desactivó un robo en el barrio Jardín del Sauce, donde se detuvo a un joven de 24 años que había ingresado a una vivienda y sustraído elementos.