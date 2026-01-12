 Saltar al contenido
Valle de Uco

La policía detuvo a 60 personas en un importante operativo de prevención en San Carlos

enero 12, 2026

El dispositivo se extendió durante todo el fin de semana en diferentes puntos del departamento. Los efectivos verificaron antecedentes a casi mil personas y chequearon documentación y circulación de vehículos.

La policía de Mendoza realizó un fuerte operativo de prevención en diferentes puntos del departamento San Carlos que se extendió durante sábado y domingo y que permitió la aprehensión de 60 personas. Además, las tareas preventivas incluyeron controles apoyados en herramientas tecnológicas para la verificación de antecedentes a casi mil personas y chequeo de documentación y circulación de vehículos. Los dispositivos estuvieron a cargo de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de San Carlos, en forma coordinada con personal de las comisarías 18 y 41.

Los operativos incluyeron recorridos a pie y en móviles, controles de documentación, verificación de antecedentes y chequeo de las condiciones de circulación vehicular, en puntos estratégicos del departamento. El informe detalla que identificaron a 965 personas y controlaron 211 vehículos, entre autos, motocicletas y colectivos. Además, labraron 46 actas viales por diferentes infracciones.