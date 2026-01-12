La policía detuvo a 60 personas en un importante operativo de prevención en San Carlos

El dispositivo se extendió durante todo el fin de semana en diferentes puntos del departamento. Los efectivos verificaron antecedentes a casi mil personas y chequearon documentación y circulación de vehículos.

La policía de Mendoza realizó un fuerte operativo de prevención en diferentes puntos del departamento San Carlos que se extendió durante sábado y domingo y que permitió la aprehensión de 60 personas. Además, las tareas preventivas incluyeron controles apoyados en herramientas tecnológicas para la verificación de antecedentes a casi mil personas y chequeo de documentación y circulación de vehículos. Los dispositivos estuvieron a cargo de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de San Carlos, en forma coordinada con personal de las comisarías 18 y 41.

Los operativos incluyeron recorridos a pie y en móviles, controles de documentación, verificación de antecedentes y chequeo de las condiciones de circulación vehicular, en puntos estratégicos del departamento. El informe detalla que identificaron a 965 personas y controlaron 211 vehículos, entre autos, motocicletas y colectivos. Además, labraron 46 actas viales por diferentes infracciones.