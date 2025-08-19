La ministra seguridad recorre el Valle de Uco

Estará en los tres departamentos.

Durante la mañana de este martes, la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus realizará un recorrido por el Valle de Uco.

Realizará entregas y anuncios junto a los intendentes de las tres comunas. En Tupungato, junto a Gustavo Aguilera firmarán un convenio que permitirá la integración de las alarmas comunitarias del municipio al sistema de emergencias 911.

Además, recorrerán la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) donde se encontrarán las nuevas movilidades recientemente adquiridas para el Valle de Uco.

Por otro lado, en el departamento de Tunuyán, acompañada por el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, presentará la camioneta de primera intervención destinada a Bomberos del Valle de Uco.

Rus también se reunirá con Alejandro Morilas y autoridades en el departamento de San Carlos. Donde presentará el plan de anillos interjurisdiccionales para el Valle de Uco y las nuevas cámaras destinadas al departamento, en el marco del Centro de Monitoreo Integrado que se desarrolla en conjunto con el municipio.