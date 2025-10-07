La Garrafa en tu Barrio estará hoy en Tupungato

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

-$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 6 al 11 de octubre

Martes 7

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 10.

Miércoles 8

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A la 11.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.

San Carlos

Pareditas: Paso de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas: Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10.30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

Jueves 9

San Carlos

Chilecito: Plaza Distrital. A las 10.

Chilecito: Carril Nacional y Calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.

Tupungato

Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de Escuela Isla Soledad. A las 9.30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional 40.

Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Sábado 11

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.