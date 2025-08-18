La Garrafa a $9 mil recorrerá estos puntos del Valle de Uco

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables, que tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho al acceso de quienes no poseen gas de red, visitará los 18 departamentos.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$ 9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

¿Qué deben presentar los interesados?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia del DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet del PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 18 al 23 de agosto

Lunes 18

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud Nº 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calles Villanueva y Delgado. A las 11.

Ciudad: Escuela Nº 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre 1730. A las 12.

Martes 19

Tupungato

Ciudad: Oficina de Desarrollo Social. Detrás de la Casa de la Miércoles 20

San Carlos

Eugenio Bustos: Plaza distrital. A las 10.

Villa Chacón: barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta: barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Tunuyán

Vista Flores: barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: barrio 26 de Enero. Calle Belgrano s/n. A las 11.

Ciudad: Área Departamental de Salud. Calle Larralde 541. A las 12.

Jueves 21

Tupungato

San José: Polideportivo San José – Corralón Municipal. A las 10.

Sábado 23

Tunuyán