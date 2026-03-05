Jueves nublado y un poco fresco para los vecinos del Valle de Uco

El Valle de Uco atraviesa una seguidilla de días con condiciones meteorológicas variables. El pronóstico indica nubosidad persistente, lluvias aisladas y un aumento de la inestabilidad hacia el fin de semana, con posibilidad de tormentas durante la noche del sábado.

Según el reporte difundido por la Dirección Provincial de Defensa Civil, la situación meteorológica se mantendrá bajo monitoreo debido a la evolución de sistemas convectivos que podrían generar precipitaciones en distintos sectores de la provincia.

Jueves con cielo mayormente nublado

Para este jueves se espera cielo mayormente cubierto en el Valle de Uco, con probabilidad de lloviznas o lluvias débiles durante la mañana. Las condiciones tenderán a mejorar de manera progresiva desde el mediodía, aunque hacia la tarde podrían reactivarse algunas precipitaciones en el oeste de la región.

Durante la noche, la inestabilidad podría extenderse hacia el Este provincial, especialmente en zonas como La Paz y Santa Rosa.

El viento se mantendrá leve y con circulación sur–norte durante gran parte del día. La temperatura mínima en zonas bajas del Valle de Uco rondará los 14°C, mientras que la máxima provincial promedio alcanzará los 25°C.

Viernes con nubosidad persistente

El viernes amanecerá con cielo seminublado en el Valle de Uco y condiciones de inestabilidad en el oeste provincial. Existe probabilidad de lluvias débiles desde el mediodía, con precipitaciones aisladas a lo largo de la jornada.

Durante la tarde soplará una brisa leve desde el este, afectando principalmente sectores del Este y Sur mendocino.

En cuanto a la temperatura, las mínimas se ubicarán nuevamente cerca de los 14°C en zonas bajas del Valle de Uco, mientras que la máxima provincial promedio llegará a los 26°C.

Sábado con aumento de la inestabilidad

El sábado se perfila como la jornada más inestable del período. Desde la mañana podrían registrarse lloviznas débiles, con desarrollo de nubosidad convectiva hacia la tarde en el Valle de Uco y el Gran Mendoza.

Las precipitaciones más intensas se esperan hacia la noche, inicialmente en sectores de precordillera como Potrerillos y zonas de Luján de Cuyo, para luego extenderse al Valle de Uco y al sur provincial.

Desde las 22, además, se prevé circulación de viento del oeste asociada a tormentas convectivas —sin características de viento Zonda—, fenómeno que podría prolongarse hasta la madrugada del domingo.

Los modelos meteorológicos no descartan la caída de granizo en algunos sectores, especialmente en el Valle de Uco, el Gran Mendoza y el Este provincial.

Lo que podría pasar el domingo

Como anticipo, el sistema de tormentas podría continuar durante la mañana del domingo con lluvias en el Este mendocino y en departamentos del Sur como San Rafael y General Alvear.

Mientras tanto, los organismos provinciales mantienen el seguimiento de la evolución del clima, especialmente ante la posibilidad de tormentas durante el cierre del fin de semana.