Israel respaldó la decisión de Argentina de expulsar a un diplomático iraní

El gobierno de Israel expresó su respaldo a la decisión de Argentina de expulsar del país a un diplomático de Irán, en una medida que refuerza el alineamiento internacional de la gestión de Javier Milei.

La postura israelí se conoció poco después de que el Ejecutivo argentino resolviera avanzar con la expulsión del funcionario iraní, en el marco de una política exterior más firme frente a ese país.

Desde Israel consideraron que la decisión representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de los valores democráticos, en referencia a los antecedentes que vinculan a funcionarios iraníes con atentados ocurridos en Argentina.

En ese sentido, el respaldo también se inscribe en una relación bilateral cada vez más estrecha entre ambos países, con coincidencias en temas de seguridad y política internacional.

Por su parte, el gobierno argentino sostiene que la medida busca proteger los intereses nacionales y reafirmar su posicionamiento en el escenario global, en línea con sus alianzas estratégicas.

El conflicto entre Argentina e Irán tiene raíces históricas, especialmente por las investigaciones judiciales relacionadas con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, hechos que marcaron profundamente la agenda política y diplomática del país.

En este contexto, la decisión de expulsar al diplomático y el respaldo de Israel refuerzan un escenario de tensión internacional, que podría generar nuevas reacciones en el ámbito diplomático.

Mientras tanto, el Gobierno argentino continúa avanzando en una política exterior que busca consolidar alianzas con países occidentales y endurecer su postura frente a regímenes considerados hostiles.