Investigan el robo a una vivienda en Tupungato: se llevaron herramientas tras cortar el cierre perimetral

La Policía investiga un robo ocurrido en una vivienda de Tupungato, donde delincuentes ingresaron tras cortar el cierre perimetral y sustrajeron herramientas de trabajo. El hecho fue advertido gracias al llamado de un vecino que observó movimientos sospechosos en la zona.

El episodio se registró cerca de las 21:55 este viernes, en una propiedad ubicada sobre calle Roca. La víctima, una mujer de 71 años, fue alertada por un vecino, quien notó la presencia de personas en actitud sospechosa en las inmediaciones del domicilio.

Al llegar al lugar, se constató que autores desconocidos habían violentado el cierre perimetral para ingresar al inmueble. Del interior se llevaron dos bordeadoras y dos cajas con herramientas, para luego darse a la fuga.

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales realizaron un rastrillaje por la zona y encontraron una tijera de poda y partes de una heladera abandonadas en las cercanías, elementos que podrían estar vinculados con el hecho y que serán analizados durante la investigación.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, trabajó en el lugar Policía Científica, personal de Investigaciones y la división Canes, con el objetivo de recolectar pruebas que permitan identificar a los responsables del robo.