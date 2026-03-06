Intentaron retirar a un alumno equivocado y desataron alarma en una escuela

Un hecho inusual generó preocupación en una escuela de la provincia de Mendoza luego de que dos mujeres se presentaran en el establecimiento con la intención de retirar a un alumno. Sin embargo, la situación llamó la atención del personal cuando el niño señalado aseguró que no las conocía.

La escena provocó momentos de tensión dentro de la institución. Ante la insistencia de las mujeres y la negativa del menor, docentes y autoridades escolares decidieron intervenir y dar aviso para verificar la situación antes de permitir que el chico se retirara del lugar.

Con el paso de las horas y tras las primeras averiguaciones, la investigación apuntó a que todo habría sido producto de una confusión. Las mujeres en realidad buscaban a otro niño con un nombre similar, pero el menor al que intentaron retirar asistía a una escuela distinta.

El episodio generó preocupación entre las familias y la comunidad educativa, aunque las autoridades aclararon que no hubo un intento de secuestro. Según lo indicado por investigadores del caso, se trató de un error de identidad que derivó en una situación alarmante dentro del establecimiento.

Tras lo ocurrido, se reforzaron los controles al momento de retirar a los alumnos para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse y garantizar la seguridad de los estudiantes.