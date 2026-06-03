La DGE presentó un programa especial para vivir el Mundial dentro de las aulas

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció que los establecimientos educativos de Mendoza mantendrán el dictado normal de clases durante el Mundial 2026, incluso cuando juegue la Selección argentina.

La decisión fue presentada junto al programa educativo “La escuela sale a la cancha. Aprendé con la pasión del Mundial”, que buscará incorporar la temática mundialista a las actividades pedagógicas.

La iniciativa se desarrollará entre el 2 de junio y el 3 de julio y alcanzará a escuelas de todos los niveles y modalidades de la provincia. Desde el organismo aclararon que continuará vigente el control de asistencia habitual, por lo que los estudiantes deberán concurrir normalmente a clases durante toda la competencia.

Los partidos podrán verse en las escuelas

Aunque no habrá suspensión de actividades, la DGE habilitó a las instituciones a proyectar los encuentros de la Selección argentina dentro de los establecimientos. Para ello podrán utilizar proyectores, pantallas y recursos tecnológicos disponibles en cada escuela.

Además, se promoverá la ambientación de aulas y espacios comunes con temáticas vinculadas al Mundial, con el objetivo de aprovechar el interés que genera el torneo como herramienta educativa.

Actividades en distintas materias

El programa contempla propuestas interdisciplinarias para trabajar contenidos relacionados con el fútbol y la Copa del Mundo.

En Lengua, los estudiantes podrán producir cuentos, relatos, poesías y textos vinculados al deporte. En el nivel secundario también se incorporarán actividades basadas en obras literarias y relatos futbolísticos.

Por su parte, Matemática y Física incluirán simuladores para analizar trayectorias, movimientos y situaciones de juego, mientras que en Tecnología se fomentará el uso de inteligencia artificial para desarrollar canciones, poemas y producciones creativas relacionadas con la Selección argentina.

Educación Física y nuevas propuestas

Desde la DGE explicaron que las actividades no estarán centradas únicamente en la práctica deportiva. Los alumnos también podrán desempeñarse como árbitros, comentaristas, cronometristas y organizadores, con el fin de fortalecer habilidades vinculadas al trabajo en equipo, la comunicación y la organización.

Además, se pondrá en marcha la denominada “Pisatón Mundial 2026”, una propuesta destinada a estudiantes de tercer año del secundario que combinará actividades presenciales y virtuales utilizando plataformas digitales.