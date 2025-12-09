Hoy habrá cortes de energía en el Valle de Uco

Edemsa informó que este martes 9 de diciembre habrá nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintas zonas de Mendoza. Esto se debe a que realizarán tareas de mantenimiento.

Estos son los cortes en el Valle de Uco:

Tupungato

– Entre calles Patricias Mendocinas, Razquin, Fierro y Ruta Provincial N°88. En el barrio General Urquiza; Villa Bastías. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y callejón Caligoli; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle La Virgen, entre Navarro y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.