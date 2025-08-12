Habrá una importante jornada de Desarrollo Productivo y Liderazgo en el Valle de Uco

Será en el departamento de Tunuyán.

La Dirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tunuyán, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Mendoza, te invitan a participar de la jornada.

El encuentro está pensado para mujeres emprendedoras, empresarias, trabajadoras y productoras de nuestra región. Una oportunidad para adquirir herramientas, compartir experiencias y fortalecer el liderazgo.

El encuentro contará con clase sobre financiamiento productivo, presentación de programas del CFI para mujeres, conversatorio con líderes mendocinas espacio de networking y coffee break

Los cupos son limitados. Inscribite antes del martes 19 de agosto.

Consultas: subseempleoycapacitacion@gmail.com