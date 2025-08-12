 Saltar al contenido
Valle de Uco

Habrá una importante jornada de Desarrollo Productivo y Liderazgo en el Valle de Uco

agosto 12, 2025

Será en el departamento de Tunuyán.

La Dirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tunuyán, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Mendoza, te invitan a participar de la jornada.

El encuentro está pensado para mujeres emprendedoras, empresarias, trabajadoras y productoras de nuestra región. Una oportunidad para adquirir herramientas, compartir experiencias y fortalecer el liderazgo.

El encuentro contará con clase sobre financiamiento productivo, presentación de programas del CFI para mujeres, conversatorio con líderes mendocinas espacio de networking y coffee break

Los cupos son limitados. Inscribite antes del martes 19 de agosto.

Consultas: subseempleoycapacitacion@gmail.com