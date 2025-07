Fin de la Ley Nietos: ¿Hasta cuándo se puede sacar turno?

El plazo vence el 22 de octubre de 2025. El trámite es gratuito, personal y se inicia al pedir turno online. Si tenés raíces españolas, el momento de comenzar es ahora.

La Ley de Nietos, que forma parte de la Ley de Memoria Democrática, está llegando a su final y cada vez son más los argentinos que buscan iniciar el trámite para obtener la ciudadanía española.

Sin embargo, el beneficio está por terminarse. El próximo 22 de octubre de 2025 vence el plazo oficial para solicitar el turno, una condición que, si bien no exige concretar todo el trámite antes de esa fecha, sí requiere haber reservado un lugar en el sistema del consulado.

Turnos escasos y alta demanda

El fenómeno se siente con fuerza en provincias como Mendoza, donde conseguir una cita en el Consulado General de España se convirtió en un verdadero desafío.

Desde el consulado advierten sobre la proliferación de ofertas irregulares para “conseguir turno más rápido” o “tramitar por fuera”, cuando en realidad el proceso es personal, gratuito y totalmente online. Ceder datos o dinero a intermediarios no solo es innecesario, sino también riesgoso.

Cómo iniciar el trámite en Mendoza

Para dar el primer paso, hay que acceder al sitio oficial del Consulado General de España y dirigirse a la sección de Servicios Consulares, específicamente a la opción vinculada a Ciudadanía o Ley de Memoria Democrática. Allí se debe completar un formulario y verificar datos con un sistema CAPTCHA.

Una vez ingresado, el usuario podrá ver los turnos disponibles. Si no hay ninguno en el momento, se recomienda revisar a distintas horas del día, ya que los cupos suelen liberarse por tandas o cancelaciones.

Importante: si el turno se confirma antes del 22 de octubre, el trámite se considera iniciado, aunque la cita presencial sea en una fecha posterior.