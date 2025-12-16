Fiestas: cómo trabajará el comercio en el Valle de Uco

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC), presidido por Fernando Ligorria, informó que, como ocurre cada año, se alcanzó un acuerdo con las cámaras empresarias para establecer un régimen especial de atención comercial durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de que los trabajadores del sector puedan celebrar en familia.

En ese marco, se dispuso que tanto el martes 24 de diciembre como el martes 31 de diciembre, los comercios del Valle de Uco atenderán al público hasta las 14 horas, momento en el que se producirá el cierre de los locales.

Asimismo, se confirmó que los días miércoles 25 de diciembre y jueves 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial, respetándose el descanso total del personal mercantil en ambas jornadas.

Desde el CEC destacaron la importancia de estos acuerdos, que permiten compatibilizar la actividad económica con el derecho de los trabajadores a compartir fechas significativas junto a sus familias.