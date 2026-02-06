Este sábado, Tupungato vivirá su Vendimia

Este año todo Mendoza vive de forma diferente y especial la Vendimia al cumplirse los 90 años de su primera edición, en ese contexto el departamento valletano compartirá su arte, cultura y tradición, acompañando a los productores vitivinícolas, con una fiesta emblemática para la provincia. La de Tupungato será la antepenúltima celebración departamental de la cosecha. Este 7 de febrero a las 19h quedará habilitado el acceso al Camping Municipal, ubicado en calle La Costa s/n del distrito El Peral, para poder llegar al Teatro, donde habrá Patio de Comidas y Paseo de Artesanos. A las 20h se prevé el sorteo de las dos cifras que habilita a los votantes cuyas terminaciones de DNI coincidan con los números. Habrá una previa artística con el show folklórico del conjunto Acorde Campero. A las 21h se realizará la Bendición de los Frutos que viene cargada de mucha emoción por la situación actual que atraviesa el agro. A su finalización comenzará el libreto vendimial, y luego mediante canto de votos se develará quiénes serán Reina y Virreina 2026.

Las siete mujeres que eligieron postularse como representantes distritales y anhelan portar los atributos vendimiales de Tupungato son: Candidata N° 1: Giuliana Platese (San José), Candidata N° 2: Rocío Espósito (La Carrera), Candidata N° 3: Jesica Cisterna (Ciudad), Candidata N° 4: Delfina Cuello (El Peral), Candidata N° 5: Martina Torres (La Arboleda), Candidata N° 6: Micaela Galdame (Gualtallary) y Candidata N° 7: Lourdes Cassatta (Villa Bastías).

Con el objetivo de garantizar el acceso y la participación de toda la comunidad, a las 18.30h (puntual) habrá recorridos gratuitos de colectivos desde distintos distritos del departamento hacia el Teatro Griego Municipal. Los puntos de salida son:

Colectivo 1

Ciudad: Plaza Gral. San Martín

El Peral: Intersección entre calle Amín y La Gloria- Esc. Alberdi

Colectivo 2

Cordón del Plata: Playón Deportivo

Costa Canal: sobre la ruta

TISA: sobre la ruta – parada de colectivos

Colectivo 3

El Zampal: sobre calle Iriarte- ingreso B° Terrazas y B° Balcón del Valle

La Arboleda: Playón Deportivo

Colectivo 4

Calle Belgrano Norte y Ahumada: sobre la calle

B° Arcoiris: entre calle Belgrano Norte y Filippini

Loteo Bigolotti: sobre calle Filippini

San José: Playón Deportivo

Colectivo 5

Anchoris: plaza

Zapata: Esc. Scaravelli

La Arboleda: Esc. Humberto Beghin

Colectivo 6

Gualtallary: Plaza Divino Niño – Calle La Costa e Independencia



Síntesis argumental de la Fiesta Central

Este año, la Capital de la Nuez y de los Vinos de Altura propone un relato profundamente local. «Historias de Pueblo y Vecinos» se sostiene en escenas simples y cotidianas para rememorar la identidad del pueblo desde la mirada de quienes lo habitan.

La puesta en escena está dirigida por Virginia ´Pili´ Paes y Héctor Gomina, con guión de Alicia Casares, quienes acompañan a los artistas para dar vida a una celebración cargada de sentido y emoción.

El guión comienza con un grupo de vecinos que se reúne en un bar del centro. A partir de ese encuentro surgen conversaciones, recuerdos y anécdotas que permiten recorrer distintos momentos y espacios característicos de Tupungato. Actores y bailarines interpretan personajes inspirados en vecinos reales, transitando celebraciones y postales propias del departamento como las peñas cuyanas, el corso de carnaval, la peatonal del vino y otros espacios identitarios.

La propuesta incluye homenajes por los aniversarios del Regimiento de Infantería de Montaña 11 y de la Escuela Emilia Herrera de Toro, además de evocaciones a los oficios del campo, el trabajo cotidiano, la inmigración, la Virgen de la Carrodilla y el paso del General San Martín por estas tierras.

Con emoción y sentido de pertenencia, la Vendimia de Tupungato 2026 invita a reconocerse en las historias compartidas y a celebrar una identidad construida entre vecinos, generación tras generación.

En Tupungato a su Reina la elige la gente

El 100 % de los votos para la elección de la Reina y Virreina Departamental estará a cargo del público. Durante la previa de la fiesta, un escribano público realizará el sorteo de dos números de una cifra mediante sistema de bolillero. Las personas mayores de 18 años cuya terminación de DNI coincida con alguno de los números sorteados podrán emitir su voto presentando DNI físico, DNI digital (Mi Argentina) o Pasaporte. Se prevé un mínimo de 100 y un máximo de 150 votos. En caso de empate, se realizará un nuevo sorteo de un dígito y la definición se dará con 11 votos adicionales del público presente.

El jurado fiscalizador estará integrado por un escribano público designado por el Ejecutivo, un secretario de Gobierno, dos concejales departamentales, dos representantes de las candidatas distritales (elegidos por sorteo), un miembro de prensa, un representante de la Dirección de Cultura y un integrante del área de Cómputos.