 Saltar al contenido
Valle de Uco

Este martes habrá cortes de energía en el Valle de Uco

septiembre 22, 2025

Los tres departamentos se verán afectados.

La empresa Edemsa informó que este martes 23 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades, entre ellas Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y barrio Valle Sol y Nieve y áreas adyacentes; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Campo Los Andes, hacia el oeste de Coronel Goulu y zonas aledañas; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, en Estancia Atamisque y zonas aledañas; La Carrera. De 10.00 a 14.00 h.

San Carlos

Entre calles Las Rosas, El Cementerio, El Baden y Corvalán y áreas adyacentes; Capiz. De 14.30 a 18.30 h.