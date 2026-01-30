Este domingo Tupungato vivirá su Vía Blanca



Este domingo 01 de febrero la Avenida Belgrano de Tupungato se transformará en el escenario para vivir una velada especial.

La apertura estará a cargo de la 𝗕𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗧𝗮𝗹𝗰𝗮𝗵𝘂𝗮𝗻𝗼, marcando el inicio de la celebración.

Además, siete candidatas vendimiales serán protagonistas de esta fiesta que ya se vive con emoción.

Shows en vivo durante toda la noche y el color de las barras, que le suman pasión y energía a cada momento.

Además, Propuestas Gastronómicas, Feria Artesanal y food trucks para disfrutar en familia, con amigos y turistas.