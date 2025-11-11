Emiratos Árabes interesado en los alimentos y la minería de Mendoza

El Gobernador Alfredo Cornejo, junto a la comitiva mendocina que participa de la misión oficial en Abu Dhabi, mantuvo una reunión de alto nivel con el ministro de Inversiones de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Alsuwaidi, y con las autoridades del fondo ADQ – Abu Dhabi Developmental Holding Company.

Se trató de un encuentro excepcional, ya que el funcionario emiratí solo recibe mandatarios nacionales con rango de Presidente o Canciller, siendo Cornejo el primer gobernador argentino en concretar una audiencia de estas características.

Además participaron de la reunión la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el embajador de Argentina en Emiratos Árabes, Jorge Agustín Molina Arambarri, y el embajador de Emiratos Árabes en Argentina, Saeed Abdulla Alqemzi.

Tras el encuentro inédito el Gobernador destacó el interés que tienen desde Emiratos Árabes en invertir en Mendoza y en nuestro país. “Estuvimos reunidos con el ministro de inversión de Emiratos Árabes Unidos, un funcionario muy influyente. Él es titular de ADQ, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y mostró mucho interés por Mendoza, por sus alimentos, por la minería y las potencialidades de nuestras logística donde ellos también son expertos”.

Por su parte la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza destacó el contexto económico y productivo de la provincia, resaltando la solvencia institucional y la seguridad jurídica que ofrece el territorio mendocino.

Latorre resaltó que fue una reunión positiva con el ministro de Inversiones de Emiratos Árabes Unidos. “Explicamos cuáles son los principales proyectos en materia de infraestructura y en el desarrollo de la minería, especialmente en minerales críticos para la transición energética. Presentamos también el diseño de un fondo cerrado de inversión para atraer capitales hacia el desarrollo de la industria minera en Mendoza. El ministro se mostró muy interesado, y los equipos técnicos de ambas partes quedarán en contacto para avanzar en propuestas concretas”, sostuvo Latorre.