Elecciones legislativas: se confirmaron los candidatos

Los frentes y partidos políticos presentaron el domingo las listas de candidatos para las elecciones del 26 de octubre. En las categorías nacionales y provinciales aparecen nombres que sorprendieron al mundo político local, junto a otros con trayectorias llamativas o con un pasado particular.

Cambia Mendoza + La Libertad Avanza

En la categoría diputados nacionales, la lista está encabezada por Luis Petri, seguido por Pamela Verasay, Álvaro Martínez, María Julieta Metral Asensio y Mauricio Pinti Clop. A nivel provincial, las listas de la alianza entre radicales y libertarios son:

Primer distrito

Senadores: Patricia Sánchez (UCR) – Lucas Fosco (LLA)

Diputados: Julián Sadoschi (UCR)- María Inés Ramos (LLA)

Segundo distrito

Senadores: Néstor Majul (UCR) – Alejandra Carina Gómez (LLA)

Diputados: Griselda Petri (UCR) – Pablo Castro (LLA)

Tercer distrito

Senadores: Martín Kerchner (UCR) – Macarena Soledad D’ Ambrogio (LLA)

Diputados: Melisa Malanca (UCR) – Carlos Federico Palazzo (LLA)

Cuarto distrito

Senadores: Leonardo Yapur (UCR) – María Carolina Loparco (LLA)

Diputados: Alejandra Torti (UCR) – Nicolás de Pedro Buttini (LLA).

Fuerza Justicialista Mendoza

El peronismo logró una lista de unidad bajo el lema “Fuerza Justicialista Mendoza”, integrada por el PJ, Proyecto Sur, el PI, Nuevo Encuentro y La Cámpora, entre otros.

Los candidatos nacionales serán Emir Félix, Marisa Uceda y Matías Stevanato. En lo provincial destacan Lucas Ilardo, Luis Novillo, Omar Parisi, Pedro Serra, Adriana Cano y referentes de la nueva generación justicialista.

Primer distrito

Senadores: Adriana Cano – Gustavo Valls.

Diputados: Lucas Ilardo – Lidia Quintana.

Segundo distrito

Senadores: Luis Novillo – María Luz Llorens.

Diputados: Matías Montes – Juana Moreno.

Tercer distrito

Senadores: Omar Parisi – Alejandra Pantas.

Diputados: Julio Villafañe – Valeria Encinas.

Cuarto distrito

Senadores: Pedro Serra – Liliana Paponet.

Diputados: Gustavo Perret – Alejandra Barro.