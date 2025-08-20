El Valle de Uco se moviliza por la emergencia en discapacidad

Se sumarán a las movilizaciones nacionales.

En contra del veto a la ley de emergencia en discapacidad, a nivel nacional familiares y personas con discapacidad, trabajadores del área, prestadores de servicios, y distintas agrupaciones, se manifiestan para que Diputados ratifique la ley sancionada por el Congreso.

La actividad es en la previa de la sesión de este miércoles en la que el veto será uno de los temas a votar. Se deben conseguir los dos tercios de los votos para que sea girado al Senado en busca de su sanción definitiva. De lo contrario, persistirá el veto de Milei.

Desde el observatorio en discapacidad de Mendoza, resaltaron en comunicación con Canal 8 que la ley, «es un salvavidas para el sector, porque en Argentina las pensiones no son por discapacidad, sino por invalidez, entonces la ley pide que eso se cambie. Es muy importante para los prestadores de servicio, ya que por ese lado también se viene un gran ajuste. No actualizar el monto de los aranceles e incluso cobrar a 60 o 90 días complica la situación. Además, se pide que se les pague lo adeudado».

Por ese motivo, el Valle de Uco su suma a este pedido saliendo a las calles. «Se convoca a todas las plazas del país, en Tunuyán será este miércoles a las 11 en la plaza departamental por una lucha unificada. Para defender los derechos humanos, no solo de las personas con discapacidad sino también de los jubilados».

«Hoy es un día clave, para que quienes están en los sectores claves asuman el compromiso», aseguraron.