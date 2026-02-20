El Valle de Uco bajo alerta por tormentas 

La inestabilidad podría llegar en horas de la siesta.

En un viernes caracterizado por la baja en el termómetro, según el pronóstico, la inestabilidad se iniciará cerca del mediodía en el Este provincial, especialmente en La Paz y áreas cercanas, y luego se desplazará hacia el Valle de Uco y el Sur.

Por este motivo, desde defensa civil emitieron alerta amarilla.

En esta última región, desde las 16, se esperan lluvias de intensidad y posible caída de granizo. Hacia la noche, el sistema alcanzará nuevamente el Este y el área metropolitana.