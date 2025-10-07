El reiterado pedido de justicia por Leonardo Alarcón

Su mamá utilizó las redes para pedir respuestas a la justicia.

Una vez más, la familia del tunuyanino Leonardo Alarcón, solicita respuestas a la justicia. En una larga lucha en memoria de su hijo, esta vez, su mamá Graciela Quiroga publicó un sentido mensaje:

«Soy Graciela Quiroga, mamá de LEONARDO ALARCÓN QUIROGA, policía tunuyanino que perdió la vida el 4 de mayo de 2024 mientras cumplía con su deber. Mi hijo fue envestido por un conductor borracho (HUGO MARTIN RODRÍGUEZ CÁCERES) que tenía casi tres gramo de alcohol en sangre, durante un operativo en el carril sarmiento. Ese mismo día también le arrebato la vida al preventor SANTIAGO VELÁZQUEZ. Desde entonces ,mi familia y yo vivimos un dolor imposible de describir, acompañado de algo que duele igual o más: LA INDIFERENCIA DE LA JUSTICIA.

Hoy a un año y siete meses de la tragedia que marco nuestras vidas, seguimos esperando una respuesta. La causa, que debe avanzar con firmeza quedó estancada el 4 de junio día que teníamos audiencia la cual fue suspendida por qué el acusado llegó ala audiencia por su cuenta y sin ser notificado, sin custodia violando su prisión domiciliaria y debía ser sancionado, la justicia apenas le dio un tirón de oreja como si fuera un chico y no un hombre acusado de HOMICIDIO. ¿Dónde está el control? ¿Cómo se traslado ese hombre? ¿Quien permitió que saliera de su casa?. Nadie nos da una respuesta. Esa sola irregularidad debería ser suficiente para que LE REVOQUEN EL BENEFICIO DE PRISIÓN DOMICILIARIA; pero no, todo sigue igual. Y mientras que mi hijo está bajo tierra, el asesino duerme en su casa. Siento que la justicia no da la espalda, que el sistema judicial consiente a los criminales y abandona a las familias que perdimos lo más valioso (un hijo). Los hijos de LEO, mis nietos NOAH e ISABELLA viven con el corazón roto. Todas nuestras familia está devastada, sobre todo ahora que se acercan las fiestas revivimos el recuerdo de un hogar donde faltan su risa, sus abrazos y su luz.

Por eso hoy levanto la voz, no solo por LEO si no por todas las familias que exigen justicia y encuentran puertas cerradas. Les pido a ustedes vecinos, amigos y a todos los que sientan está impotencia que nos acompañan. Que no dejemos que está causa se enfríe, que la memoria de mi hijo LEO Y SANTIAGO no se pierda entre papeles y excusas.

Ojalá se apruebe el proyecto de reforma de código penal que impulsa la ministra de justicia, que busca endurecer las penas, eliminar beneficios y acelerar procesos judiciales. Cambios como esos son necesarios para que ningún asesino al volante vuelva a tener privilegios mientras las familias de las víctimas seguimos llorando y esperando justicia.

POR LEONARDO, SANTIAGO Y POR TODOS LOS QUE YA NO ESTÁN, por qué la IMPUNIDAD también mata«.