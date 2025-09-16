El gobierno provincial reactiva la construcción de la escuela Técnica Integración de San Carlos

La obra estaba paralizada.

El Gobierno de Mendoza ha reactivado la construcción de la Escuela Técnica 4-123 Integración, en el departamento de San Carlos, una obra largamente esperada por la comunidad educativa y que había quedado paralizada por falta de financiamiento nacional.

La decisión de continuar los trabajos con fondos provinciales se tomó a mediados de 2024. Desde entonces, se ha realizado una reestructuración del proyecto que permitió reducir el presupuesto en un 32 %, optimizando la inversión para un proyecto clave para el Sur de la provincia.

Detalles de la obra y avances

Actualmente, los trabajos registran un avance físico de 18 %. La inversión total supera $5.000 millones y se estima que la primera etapa del nuevo edificio se inaugurará en marzo-abril de 2026. La Escuela Técnica Integración será un polo educativo de referencia, con superficie de más de 2.000 metros cuadrados que incluirá aulas, talleres, laboratorios y espacios comunes.

Recorrida ministerial

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, recorrió la obra junto a directivos, docentes y estudiantes, quienes pudieron constatar los avances. “Es una obra que durante años estuvo pendiente y que hoy se concreta con financiamiento íntegramente provincial”, señaló el ministro, destacando la importancia del proyecto para el desarrollo de la comunidad local.