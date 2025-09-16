 Saltar al contenido
Valle de Uco

El gobierno provincial reactiva la construcción de la escuela Técnica Integración de San Carlos

septiembre 16, 2025

La obra estaba paralizada.

El Gobierno de Mendoza ha reactivado la construcción de la Escuela Técnica 4-123 Integración, en el departamento de San Carlos, una obra largamente esperada por la comunidad educativa y que había quedado paralizada por falta de financiamiento nacional.

La decisión de continuar los trabajos con fondos provinciales se tomó a mediados de 2024. Desde entonces, se ha realizado una reestructuración del proyecto que permitió reducir el presupuesto en un      32 %, optimizando la inversión para un proyecto clave para el Sur de la provincia.

Detalles de la obra y avances

Actualmente, los trabajos registran un avance físico de 18 %. La inversión total supera $5.000 millones y se estima que la primera etapa del nuevo edificio se inaugurará en marzo-abril de 2026. La Escuela Técnica Integración será un polo educativo de referencia, con superficie de más de 2.000 metros cuadrados que incluirá aulas, talleres, laboratorios y espacios comunes.

Recorrida ministerial

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, recorrió la obra junto a directivos, docentes y estudiantes, quienes pudieron constatar los avances. “Es una obra que durante años estuvo pendiente y que hoy se concreta con financiamiento íntegramente provincial”, señaló el ministro, destacando la importancia del proyecto para el desarrollo de la comunidad local.