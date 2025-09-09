El comunicado de la CIAT y un pedido por la salud de Juan Roth

Sigue internado, con cuidados intensivos para su pronta recuperación.

El comerciante y reconocido presidente de la CIAT Tunuyán, protagonizó un accidente cuando practicaba deporte el pasado fin de semana. Producto de las graves lesiones, debió ser trasladado al Hospital El Carmen, donde permanece internado y ya fue intervenido quirúrgicamente.

En las últimas horas, desde la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo difundió un comunicado oficial, «nuestro presidente se encuentra atravesando una situación de salud que requiere acompañamiento y cuidados»

«En respeto a su privacidad, solicitamos a todos mantenerlo presente con sus mejores pensamientos, energías y oraciones para su pronta recuperación».

«Queremos transmitir tranquilidad asegurando que la Cámara continuará desarrollando sus funciones de manera orgánica, conforme a lo establecido en su Estatuto, garantizando la continuidad de todas sus actividades institucionales».