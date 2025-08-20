Diputados aprobó el rechazo al veto a la emergencia en Discapacidad

La oposición de la Cámara de Diputados rechazó esta tarde el veto del presidente Javier Milei a la Ley de emergencia en Discapacidad, al haber logrado los dos tercios para insistir con la sanción de la norma aprobada por el Congreso.

El rechazo al veto fue respaldado por 172 diputados de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal, una decena de la UCR y hasta dos libertarios (Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro), en tanto que apenas 73 legisladores votaron a favor de la decisión presidencial.

Tras haber dado este paso firme, ahora la oposición tiene el desafío de ratificar el no al veto en el Senado para que la ley de emergencia Discapacidad entre en vigencia.

Estos son los diputados mendocinos que apoyaron el veto presidencial:

. Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza – Mendoza)

. Mercedes Llano (La Libertad Avanza – Mendoza)

. Álvaro Martínez (La Libertad Avanza – Mendoza)

. Lisandro Nieri (UCR – Mendoza)

. Pamela Verasay (UCR – Mendoza)

Estos son los diputados mendocinos que rechazaron el veto presidencial:

. Lourdes Micaela Arrieta (Transformación – Mendoza)

. Martín Aveiro (Unión por la Patria – Mendoza)

. Adolfo Bermejo (Unión por la Patria – Mendoza)

. Julio Cobos (UCR – Mendoza)

.Liliana Paponet (Unión por la Patria – Mendoza)

Aveiro, Paponet y y Cobos celebraron el resultado de la votación

Apenas unos minutos después de la votación el tunuyanino Martín Aveiro -diputado nacional peronista- expresó: «Se lograron los dos tercios y es un paso fundamental para rechazar el veto del Ejecutivo Nacional sobre la ley de emergencia en discapacidad. Pasa al Senado y esperamos que ya definitivamente quede anulado el veto de Milei».

La sanrafaelina Liliana Paponet, compañera de Aveiro, destacó: «El Congreso rechazó el veto presidencial y la emergencia en discapacidad sigue en carrera. ¡Un paso adelante por los derechos y la dignidad!».

También se manifestó el radical Julio Cobos se manifestó: «Por amplia mayoría rechazamos el veto a la ley de emergencia en discapacidad». El ex gobernador se diferenció de sus correligionarios Lisandro Nieri y Pamela Verasay, que votaron a favor del veto.