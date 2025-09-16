Culpan a una congregación religiosa por daños en el Manzano Histórico

Se trata de un grupo de personas oriundas de San Rafael.

Un grupo de integrantes del Verbo Encarnado fueron sorprendidos por personal de Guardaparque cuando realizaban daños en distintas zonas del Manzano Histórico.

En medio de la situación, los religiosos admitieron lo ocurrido, asumieron la responsabilidad y dijeron que la idea era demarcar senderos en la reserva privada Portillo de Piuquenes, en Los Chacayes, Tunuyán.

Todo comenzó a raíz de una denuncia anónima que ingresó durante el día de ayer en horas de la tarde. De inmediato, los inspectores de la Dirección de Recursos Naturales Renovables tomaron intervención en el caso.

El grupo se encontraba marcando las piedras y postes del lugar con un aerosol color rojo con intención de marcar el sendero que conduce al Salto de los Piuquenes.

Por lo sucedido, el representante religioso expresó su arrepentimiento y se comprometió a limpiar las rocas a la brevedad.