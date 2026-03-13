Cuba admite contactos con Estados Unidos en medio de una profunda crisis económica

El gobierno de Cuba reconoció por primera vez la existencia de contactos y conversaciones con Estados Unidos, en medio de una situación económica cada vez más compleja que atraviesa la isla.

El anuncio fue realizado por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien señaló que estos intercambios buscan abordar las tensiones entre ambos países y tratar distintos temas bilaterales que afectan la relación diplomática.

La confirmación de estos contactos se produce en un momento crítico para el país caribeño, que enfrenta una fuerte crisis energética, escasez de combustible y cortes de electricidad que impactan en servicios básicos y en la actividad económica.

Durante los últimos meses, la situación se agravó por las dificultades para importar petróleo y el endurecimiento de las sanciones económicas, factores que han generado apagones prolongados, caída en la producción y problemas en sectores clave como la industria y el transporte.

En este contexto, el gobierno cubano considera que el diálogo podría servir para buscar soluciones a los conflictos históricos entre ambos países, aunque insiste en que cualquier negociación debe realizarse respetando la soberanía y el sistema político de la isla.

Las conversaciones también se dan en medio de presiones políticas y económicas provenientes de Washington, que en los últimos meses incrementó medidas contra el gobierno cubano y su sistema económico.

Mientras tanto, la crisis interna continúa generando tensiones sociales y dificultades en el abastecimiento, lo que mantiene al país en una de las situaciones económicas más delicadas de los últimos años.