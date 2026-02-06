Cuatro hombres fueron aprehendidos en Tupungato con una carga de manzanas

Durante la madrugada de este viernes 6 de febrero, cuatro hombres fueron aprehendidos en Tupungato tras un procedimiento policial realizado en el Barrio El Progreso.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 horas, cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP Tupungato) realizaba patrullajes preventivos y observó un vehículo Fiat Duna cuyos ocupantes intentaron darse a la fuga al notar la presencia policial.

Tras ser interceptado el rodado, los efectivos constataron que en el baúl se transportaban siete bolsas de manzanas, de aproximadamente 50 kilos cada una, sin que los ocupantes pudieran justificar su procedencia.

Por directivas del Ayudante Fiscal interviniente, se procedió al secuestro de la carga y al traslado de los cuatro hombres a la Comisaría 20, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Los aprehendidos fueron identificados como C.C. (32), N.B. (20), C.L. (19) y A.C. (38).