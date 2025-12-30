Confirmaron los fondos para una obra clave en el Valle de Uco  

El Gobierno de Mendoza oficializó una de las obras de infraestructura más esperadas para el Valle de Uco. A través de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, se confirmó el financiamiento de la Etapa 1-A del Sistema Integral de Recolección y Tratamiento de Efluentes Cloacales, una intervención que beneficiará de manera directa a las ciudades de Tunuyán y Tupungato.

El proyecto será ejecutado con fondos provenientes del Fondo de Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial, en línea con la política provincial de destinar estos recursos a obras estratégicas de infraestructura básica y desarrollo sostenible.

Detalles del proyecto

La iniciativa surge como respuesta al acelerado crecimiento demográfico y urbano que experimentó la región en los últimos años, situación que dejó obsoleta a la infraestructura cloacal existente. La obra será desarrollada de manera conjunta entre la Subsecretaría de Infraestructura y AYSAM, y contempla:

La renovación de la colectora máxima para optimizar el transporte de líquidos cloacales en la ciudad de Tunuyán.

El refuerzo y ampliación de redes mediante nuevos empalmes que aumentarán la capacidad del servicio.

La construcción de una estación elevadora moderna en el predio del actual establecimiento depurador.

Un trazado que permitirá el traslado seguro de los efluentes hacia el futuro establecimiento unificado de tratamiento.

Impacto sanitario y ambiental

Desde el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial señalaron que la obra representa una respuesta concreta a los riesgos sanitarios que afectaban a vecinos de ambas ciudades. La modernización del sistema permitirá eliminar desbordes, proteger las napas subterráneas y reducir el impacto ambiental sobre el ecosistema del Valle de Uco.

“Las instalaciones actuales ya no eran suficientes para acompañar el crecimiento de la región. Este proyecto marca un paso fundamental para el futuro del Valle de Uco”, indica el dictamen oficial.

Fondos asegurados y control de gestión

El proyecto ya cuenta con su correspondiente registro en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) y con la aprobación de Mendoza Fiduciaria S.A., lo que garantiza la disponibilidad de los fondos para el inicio de los trabajos.

El convenio fue firmado por la subsecretaria de Infraestructura, María Teresa Badui, y el presidente de AYSAM, Humberto Mingorance, y establece criterios de reembolso sostenibles que aseguran una administración eficiente de los recursos y un beneficio directo para la mayor cantidad de usuarios.