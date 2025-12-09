Histórico: el PSJ Cobre Mendocino recibió el aval del Senado

Bajo un clima de jornada histórica, PSJ Cobre Mendocino recibió el aval legislativo para explotar cobre en Uspallata.
Parte del peronismo votó a favor de la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental, lo que significó un cambio clave respecto del tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.
La sanción de la ley, para transformar el proyecto minero de San Jorge en el primero en condiciones para explotar cobre en Mendoza, en la votación hubo 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, por parte de Dulio Pezutti del PJ. Uno de los representantes Germán Vicchi (Unión Mendocina) se ausentó en la sesión.
Los que votaron a favor
- Ana Mario- Cambia Mendoza
- Yamel Ases Cambia Mendoza
- Alejandra Barro Peronismo
- Adriana Cano Peronismo
- María Mercedes Derrache Peronismo
- Alejandro Diumenjo Cambia Mendoza
- Ángela Floridia Cambia Mendoza
- Abel Freidemberg Cambia Mendoza
- María Galiñares- Cambia Mendoza
- Valentín González- Unión Mendocina
- Marcelino Iglesias – Cambia Mendoza
- Jésica Laferte- Cambia Mendoza
- Armando Magistretti –Partido Demócrata
- Walther Marcolini- Cambia Mendoza
- Sergio Márquez –Cambia Mendoza
- Claudia Najul –Cambia Mendoza
- Natacha Eisenchlas –Cambia Mendoza
- Gabriel Pradines- Unión Mendocina
- Ariel Pringles- Unión Mendocina
- Marcos Quattrini –Unión Mendocina
- Martín Rostand –Unión Mendocina
- Fernanda Sabadín –Cambia Mendoza
- David Saez – Cambia Mendoza
- María Laura Sainz –Cambia Mendoza
- Mauricio Sat –Partido Justicialista
- Pedro Javier Serra –Partido Justicialista
- Oscar Sevilla –Cambia Mendoza
- Gustavo Soto –Cambia Mendoza
- Mariana Zlobec –Cambia Mendoza
Los senadores que votaron en contra pertenecen al peronismo, a la Unión Mendocina y al Partido Verde.
- Dugar Chappel– Partido Verde
- Cristina Gómez-Partido Justicialista
- Gerardo Vaquer– Partido Justicialista
- Félix González -Partido Justicialista
- Flavia Manoni -Partido Justicialista
- Helio Perviú– Partido Justicialista