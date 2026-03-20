Clima de locos: ayer 30° grados y hoy nevadas en la cordillera del Valle de Uco

El tiempo en Mendoza vuelve a mostrar un giro abrupto (tras una jornada con temperaturas cercanas a los 30 grados) y obligó a Defensa Civil a emitir una alerta amarilla para este viernes 20 de marzo.

Según el organismo, continuará la inestabilidad con tormentas que afectarán principalmente a la zona Este (con lluvias intensas y probabilidad de caída de granizo), lo que podría generar complicaciones en distintos sectores.

En paralelo, el frente frío también impactará en la cordillera, donde se esperan nevadas (especialmente en la cordillera norte y en la del Valle de Uco), marcando un contraste extremo con las condiciones registradas en las últimas horas.

Este escenario refleja un cambio brusco en las condiciones meteorológicas (pasando del calor a fenómenos típicos de invierno en cuestión de horas), algo que no resulta inusual en la provincia durante la transición de estaciones.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones (especialmente en zonas afectadas por tormentas y en rutas de alta montaña), debido a la posibilidad de eventos intensos en cortos períodos de tiempo.