Cinco  detenidos tras catorce allanamientos en San Carlos

Desplegaron importantes operativos en el departamento del Valle de Uco. Detuvieron a «Kaka» y «el Oso».

La Policía de Mendoza desplegó un megaoperativo en el departamento de San Carlos que incluyó 14 allanamientos simultáneos.

El procedimiento, coordinado por la Dirección General de Investigaciones junto a la Comisaría 41°, permitió la detención de cinco personas y el secuestro de elementos clave para la investigación. Se trata del undécimo procedimiento de este tipo en lo que va del año y el número 41 desde la implementación de esta modalidad operativa basada en allanamientos masivos y coordinados.

El hecho se registró el 18 de agosto, cuando un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma de fuego en San Carlos. A partir de ese episodio se inició la investigación por homicidio en grado de tentativa, que permitió en menos de 48 horas identificar a los principales sospechosos y concretar las detenciones.

Las medidas fueron ordenadas por la Oficina Fiscal Tunuyán–San Carlos a partir de declaraciones testimoniales que permitieron avanzar en la identificación de los principales sospechosos. Cinco de los detenidos quedaron a disposición de la justicia por esa causa.

Los allanamientos se concentraron en Eugenio Bustos y la Villa Cabecera, en los barrios como Los Robles, El Yaucha y calles Don Bosco y Lencinas. Allí también se secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias por parte del Ministerio Público Fiscal.

Todos los detenidos quedaron alojados en dependencias policiales de la zona, mientras continúan las medidas judiciales para dar con otro de los sindicados en la investigación. Entre ellos se encuentran alias Kaka y el Oso, ambos con un extenso prontuario delictivo.