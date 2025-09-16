Bancos regionales participaron en un encuentro sobre educación financiera para jóvenes en Tunuyán

En el Centro de Congresos y Exposiciones se llevó a cabo una mesa de trabajo organizada por el Municipio a través del área de Desarrollo Económico. Participaron representantes del Banco Nación, BBVA Francés y Banco Supervielle.

El encuentro se realizó con el fin de planificar una charla destinada a jóvenes del departamento sobre educación financiera.

“Queremos que los chicos tengan información clara y confiable, que sepan cómo prevenir estafas digitales y puedan administrar mejor sus recursos”, señalaron los referentes de las entidades bancarias. La iniciativa busca brindar herramientas que les permitan desenvolverse con mayor seguridad en su vida académica, laboral y cotidiana.

Durante la reunión se estableció un cronograma de actividades que incluirá charlas y talleres prácticos. La propuesta será presentada en instituciones educativas y espacios comunitarios. El programa también prevé la participación de equipos técnicos de los bancos para resolver consultas específicas.

Desde la gestión municipal se resaltó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con entidades financieras. La articulación permitirá ampliar el alcance de la propuesta y acercar oportunidades a los jóvenes de todo el departamento.