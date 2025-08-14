Avanza la obra del ordenador vial en Tunuyán

Se estima que puede finalizar en aproximadamente 10 meses.

En la mañana de este jueves, el Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad Ingeniero Romanoli llegó hasta Tunuyán para brindar detalles sobre la gran obra que se desplegó en una transitada zona del departamento.

Es la que se ubica sobre Ruta 40 y calle Melchor Villanueva, donde en un lapso de aproximadamente 10 meses quedará listo el ordenador vial. «Queremos resaltar la importancia que tiene, que permite una conexión entre una ruta provincial y una nacional que permite el desvío de carga pesada», resaltó.

«El avance de obra va en ritmo, en este momento estamos haciendo un relleno a partir del cual viene toda la base y el resto de hormigón y permite un movimiento continuo de circulación sin interrumpir el tránsito», señaló.

Sobre las tareas diarias, agregó que la planificación ha permitido que «ninguna de las vías se ha cortado, los desvíos permiten el tránsito. Solo se ha modificado» la zona para garantizar la circulación con suma precaución.

Sobre la inversión, aclaró que la suma supera los $6mil millones, «es una obra muy importante, permite un flujo continuo. Es un ordenador vial, que se respeta como rotonda y lo que hace es clarificar las distintas incumbencias entre una ruta provincial y una ruta nacional».

También, aclaró que «el concepto de carga pensada es clave, porque se busca la independencia».

Se espera que el fin de semana largo el tránsito aumente considerablemente por lo que «hemos reforzado todo lo que es cartelería, limpieza de la zona en los laterales de la calzada. Habrá una comunicación permanente entre todas las instituciones ante cualquier situación».