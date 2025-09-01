Así es la boleta única «celeste» para Mendoza

La Junta Electoral Nacional de Mendoza confirmó este lunes la aprobación del modelo de boleta única que se utilizará en los comicios nacionales del próximo 26 de octubre de 2025. La resolución fue adoptada luego de la presentación formal del diseño elaborado por la empresa Bolt, el cual no recibió objeciones por parte de los representantes partidarios ni de las autoridades electorales.

La boleta será de color celeste y tendrá al peronismo y a La Libertad Avanza en las columnas de los extremos.

La Junta Electoral Nacional-Mendoza recordó que esta boleta llevará el color celeste, al igual que la faja de urna que, además, incluirá la leyenda “Elección nacional”.

El orden de las agrupaciones políticas fue sorteado el pasado 22 de agosto:

COLUMNA 1: 501 FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA

COLUMNA 2: 502 FRENTE VERDE

COLUMNA 3: 222 PROTECTORA FUERZA POLÍTICA

COLUMNA 4: 504 FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDAD

COLUMNA 5: 13 MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

COLUMNA 6: 506 FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA

COLUMNA 7: 503 ALIANZA DEFENDAMOS MENDOZA-PROVINCIAS UNIDAS

COLUMNA 8: 505 ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

Qué se vota en Mendoza en las elecciones del 26 de octubre

El domingo 26 de octubre los mendocinos concurrirán a las urnas. Escuelas de toda la provincia abrirán para que, con doble Boleta Única de Papel, elijan 5 representantes para la Cámara de Diputados de la Nación, 24 diputados y 19 senadores provinciales -distribuidos por distritos electorales- y, en doce departamentos, también concejales.