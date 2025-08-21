Asalto y robo en Tunuyán

Se registraron dos hechos de inseguridad.

El departamento de Tunuyán fue escenario de dos hechos delictivos en las últimas horas.

Un hombre de 55 años estaba esperando el colectivo en las primeras horas de este jueves y fue sorprendido por dos sujetos que le sustrajeron un teléfono celular Samsung A06 y documentación personal. Ocurrió en Ruta 40 y callejón Belgrano.

Con los datos aportados, el Ayudante Fiscal Dra. Belén Frugoni dispuso la radicación de la denuncia, asistencia médica y las actuaciones de rigor.

Por otro lado, un joven de 22 años denunció la sustracción de su motocicleta Zanella 125 cc, que había dejado estacionada sin medidas de seguridad en las afueras de su vivienda ubicada en calle Francisco Delgado y La Argentina.

Personal policial entrevistó al denunciante y el hecho se encuentra en investigación.