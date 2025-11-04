Anunciaron un cierre programado en el Paso a Chile

El Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado este jueves 6 de noviembre, entre las 20 y las 23 horas, debido a trabajos de mantenimiento y reparación que llevará a cabo Vialidad Nacional en el interior del túnel.

De acuerdo con la Coordinación Argentina del corredor, las tareas contemplan mejoras en los sistemas de videovigilancia y conectividad wifi, por lo que será necesario interrumpir totalmente el tránsito en ambos sentidos durante las tres horas que dure la intervención.

La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad del personal técnico y de los equipos mientras se realizan los trabajos. Una vez finalizadas las labores, el paso quedará nuevamente habilitado para la circulación habitual entre Argentina y Chile.

Se recomienda a los conductores no viajar durante el horario de cierre, organizar el cruce con anticipación y consultar los canales oficiales del Sistema Integrado Cristo Redentor para obtener información actualizada sobre el estado del paso.