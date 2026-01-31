Anticipan un sábado con lluvias intensas y probabilidad de granizo en Mendoza

Después de las fuertes tormentas que se registraron el viernes, el pronóstico mantiene la alerta por precipitaciones en varios departamentos. Entre las 18 y las 23 horas se esperan tormentas generalizadas en el Valle de Uco.

Después de una jornada de viernes con fuertes tormentas en la provincia de Mendoza, que provocaron zonas anegadas por cauces y acequias desbordados y caída de ramas y árboles, el pronóstico para este sábado no varía en cuanto a la alerta por precipitaciones que afectarán a varios departamentos. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado, 31 de enero se presentará con lluvias y tormentas.

Alrededor de las 15 horas, se reactivará una condición de convección en el sur y en el Valle de Uco y entre las 18 y las 23, “habrá tormentas generalizadas que afectarán a los departamentos valletanos, el Gran Mendoza y la zona Este. Se esperan precipitaciones intensas con alta probabilidad de caída de granizo. Recién se espera una mejora en las condiciones meteorológicas el domingo, 1 de febrero aunque se esperan lluvias de menor intensidad en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Este sábado continuarán las tormentas en Mendoza. Foto: (Cuco Digital)

Para el lunes, 2 de febrero se espera poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector noreste con una máxima estimada en 35 grados. Para el martes el pronóstico anticipa nubosidad variable con un nuevo ascenso de la temperatura e inestable hacia la noche. La máxima llegaría a los 36 grados.