Alejandra «Locomotora» Oliveras continúa en terapia intensiva

Este martes se conoció el nuevo parte médico de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien permanece internada desde hace más de una semana tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. En una conferencia de prensa desde el Hospital Cullen de Santa Fe, el doctor Bruno Moroni y el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), Néstor Carrizo, indicaron que la exboxeadora continua con asistencia mecánica respiratoria y que su diagnóstico es “clínicamente estable”.

“En las últimas 24 horas estuvo estable clínica y neurológicamente. La lesión neurológica que tiene es grave porque es en el hemisferio cerebral y necesita asistencia, nutrición y analgésicos“, detallaron y añadieron: “Momentáneamente, no se pueden hacer otros tratamientos porque no está en condiciones para eso. Estamos en una fase en donde lo importante es sostenerla con vida y tratar de mantener el funcionamiento de sus órganos”.

Moroni explicó también que el ACV con el que la deportista ingresó al centro de salud el pasado lunes, y que le provocó una pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo, ya generó un daño en el cerebro. A su vez, al ser consultado por si este daño era irreversible, dijo: “Si hablamos de funcionalidad de esa área del cerebro, sí. Pero estamos hablando de esa área del cerebro, irreversibilidad de su cuadro clínico neurológico no”.

“Fue una lesión grave, lo que motivó la necesidad de una cirugía de urgencia. Lo que queda ahora es sostener el funcionamiento del resto de los órganos. La afectación es a la parte cognitiva y motora, pero no es momento para evaluar secuelas”, resaltó y marcó: “El pronóstico general, viendo la lesión neurológica que ella tiene, es que es una paciente que tiene riesgo alto de vida y de disfunción de órganos“.

Hasta el momento, la deportista de 47 años tuvo “fluctuaciones” en las respuestas motoras y neurológicas. “Mantiene respuestas desde el punto de vista del tronco, de los sistemas motores y de algunos de flexión. Más allá del cerebro, está con asistencia respiratoria, tiene sondas y tubos”, dijo.

Además, explicó que no se considera viable, por ahora, iniciar un proceso de desvinculación del respirador, dado que su cerebro no puede sostener por sí mismo las funciones respiratoria y cardiovascular. Y consideró: “La necesidad de asistencia no tiene tiempo, depende de la evolución con todas las medidas de cuidado. Pueden estar semanas o meses con asistencia mecánica. Su condición física previa como deportista le otorga una mejor reserva orgánica, lo cual es una ventaja en su recuperación».