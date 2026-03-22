Ajuste y menos recursos: el fuerte cambio que planea el Banco mendocino

El Gobierno analiza una reestructuración con reducción de gastos y cambios estructurales en la entidad financiera.

El sistema financiero de Mendoza podría atravesar un cambio profundo a partir de un plan que apunta a reducir costos y optimizar recursos dentro del banco provincial. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de ajuste económico impulsada por el Gobierno.

Según trascendió, el objetivo principal es mejorar la eficiencia operativa de la entidad, reduciendo gastos considerados innecesarios y reestructurando áreas clave. Esto incluiría modificaciones en la organización interna y en la asignación de recursos.

El proyecto se enmarca en un contexto donde las provincias buscan equilibrar sus cuentas y reducir el gasto público. En ese sentido, el banco aparece como una de las instituciones a revisar dentro del esquema estatal.

Entre los puntos que se analizan, se destacan posibles cambios en la estructura administrativa, revisión de contratos y una mayor digitalización de los servicios. Esto permitiría reducir costos operativos y modernizar el funcionamiento.

Sin embargo, el plan también genera preocupación en algunos sectores, especialmente entre trabajadores y usuarios. Existe incertidumbre sobre el impacto que podría tener en el empleo y en la atención al público.

Desde el Gobierno sostienen que la intención es lograr un banco más eficiente, sin afectar su rol en el desarrollo económico de la provincia. El desafío será equilibrar la necesidad de ajuste con la continuidad de los servicios.

El debate sobre el rol del Estado en el sistema financiero vuelve a instalarse en Mendoza, en un contexto donde la eficiencia y la sostenibilidad económica son ejes centrales.