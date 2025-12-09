Además de San Jorge, aprobaron las otras tres leyes mineras

Tras el histórico debate, votación y posterior aprobación del proyecto minero San Jorge, el Senado de Mendoza avaluó luego en una maratónica sesión los otros tres proyectos con los cuales el Gobierno de Mendoza busca reformar el desarrollo de la minería en Mendoza.

Se trata de la Ley de Inversiones Mineras que regula las regalías, el Fondo de Compensación Ambiental y el Distrito Minero Occidental II.

Ley de Regalías Mineras

Se trata del régimen jurídico para la percepción de regalías mineras derivadas de la explotación de los recursos minerales en la provincia. Durante la votación, la propuesta fue aprobada por 30 votos a favor y 6 en contra, similar a la votación de San Jorge agregando el voto positivo de Pezzutti, que se había absuelto.

La iniciativa, que se adecúa a la Ley Nacional 24.196 de Inversiones Mineras y a la adhesión provincial vigente, define cómo se calculan y controlan las regalías mineras y establece que una parte de los fondos se destinará a los municipios que adhieran al régimen.

El objetivo de la propuesta es establecer el régimen jurídico aplicable a la percepción, determinación, liquidación, control, distribución y destino de las regalías mineras generadas por la explotación de recursos minerales en la provincia.

La norma determina que la extracción de sustancias minerales de primera y segunda categoría —según los artículos 3 y 4 del Código de Minería de la Nación— queda sujeta al pago de regalías. El decreto reglamentario definirá el momento en que nace la obligación de pago, de acuerdo con la naturaleza de cada explotación.

Distrito Minero Occidental II

También fueron aprobadas por 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención (igual que San Jorge) las Declaraciones de Impacto Ambiental correspondientes a 27 iniciativas de exploración en el Distrito Minero Occidental II de Malargüe.

Estas iniciativas forman parte de la segunda etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) y fueron definidas tras un proceso que incluyó una audiencia pública en Malargüe y la evaluación técnica de organismos especializados. Las DIAs contemplan planes de manejo específicos para las zonas altas y un seguimiento ambiental estricto.

Las 27 Declaraciones de Impacto Ambiental corresponden a los proyectos: Cuprum, El Destino, Mercedes (Huanquimeleo), Mercedes (Mariano), Mercedes (14 de febrero), Mercedes (Mercedes North), Pampa, Tango, Chamamé, Alicia (Arroyo de la Piedra), Clotilde, Elisa, Excalibur, La Victoria, Sofi, Titán, Tordillo, Lucero, Malargüito, PAS, Qatar, Villagra, Belluno, Roma y Veneto, Angélica, Malargüe West y Sierra Azul.

Fondo de Compensación Ambiental

Por otro parte, el Senado de Mendoza avaló el proyecto que crea el Fondo de Compensación Ambiental, una herramienta destinada a fortalecer el desarrollo sustentable mediante la recomposición, mitigación o atención urgente frente a situaciones de daño ambiental. Fue aprobada por 30 votos afirmativos y 6 negativos.

Los recursos de este Fondo podrán utilizarse para la restauración o mitigación de daños de incidencia colectiva cuando los responsables sean insolventes o no estén determinados; para compensar áreas afectadas por actividades industriales; para intervenir en emergencias ambientales; y para ejecutar obras de recomposición ecológica que beneficien a comunidades impactadas.