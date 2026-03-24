Acuerdo Mercosur-Unión Europea: el impacto clave en la vitivinicultura argentina

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea comenzará a regir desde el 1 de mayo, generando expectativas y también incertidumbre en uno de los sectores más importantes de la economía regional: la vitivinicultura.

Para Mendoza, principal polo productivo del país, este tratado representa una oportunidad estratégica para ampliar mercados, pero también un desafío frente a la competencia internacional.

Uno de los principales beneficios será la reducción de aranceles para la exportación de vinos, lo que permitirá mejorar la competitividad de los productos argentinos en el mercado europeo. Esto podría traducirse en un aumento de las ventas externas y en una mayor presencia en uno de los destinos más exigentes del mundo.

Sin embargo, el acuerdo no solo implica ventajas. También habilita una mayor apertura del mercado local, lo que podría facilitar el ingreso de vinos europeos a precios competitivos. Este escenario genera preocupación entre productores que temen una mayor presión sobre los precios internos.

El sector vitivinícola ya enfrenta desafíos estructurales, como los costos de producción, la inflación y la presión impositiva. En este contexto, la apertura comercial puede potenciar las oportunidades, pero también profundizar las dificultades si no se acompaña con políticas de apoyo.

Especialistas destacan que la clave estará en la calidad del producto y en la capacidad de diferenciarse en el mercado internacional. Argentina cuenta con una fuerte identidad en sus vinos, lo que puede ser una ventaja frente a competidores europeos.

Además, el acuerdo podría impulsar inversiones y generar nuevas oportunidades en la cadena productiva, desde la producción hasta la comercialización.

No obstante, también se plantea la necesidad de mejorar la logística, reducir costos y fortalecer la promoción internacional para aprovechar plenamente los beneficios del tratado.

En este escenario, la entrada en vigencia del acuerdo marca un punto de inflexión para la vitivinicultura argentina. El desafío será convertir esta apertura en una oportunidad concreta de crecimiento, sin perder competitividad en el mercado interno.