Acercan trámites y asesoramiento a Cordón del Plata con un operativo integral

El próximo miércoles 3 de diciembre, de 9 a 13, se llevará adelante una nueva jornada de Servicios Públicos Integrados en el distrito Cordón del Plata, organizada por la Municipalidad de Tupungato junto a distintos organismos provinciales y nacionales. La actividad se desarrollará en el playón deportivo.
El operativo reunirá en un mismo espacio áreas municipales, OSEP y ANSES, con el objetivo de acercar trámites, asesoramiento y servicios a los vecinos sin necesidad de trasladarse hacia el centro del departamento.
Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a:
Desarrollo Humano
Discapacidad
Adultos Mayores
Oficina de Empleo
Género, Diversidad y Masculinidad
Niñez, Adolescencia y Familia
Fiscalización y Control
Comercio
Bromatología
Alarma Comunitaria
Aplicación de vacunación antirrábica para felinos y caninos
Desarrollo Económico
Líneas de crédito provinciales y nacionales
Ente Provincial Regulador Eléctrico
Consulta y asesoramiento de ECOGAS
ANSES
Asesoramiento jubilatorio
Otorgamiento de constancias de CUIL
Pensiones Contributivas y Negativas
OSEP
Atención al afiliado
Capacitación en sistemas de trámites
Gestión de turnos