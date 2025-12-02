Acercan trámites y asesoramiento a Cordón del Plata con un operativo integral

El próximo miércoles 3 de diciembre, de 9 a 13, se llevará adelante una nueva jornada de Servicios Públicos Integrados en el distrito Cordón del Plata, organizada por la Municipalidad de Tupungato junto a distintos organismos provinciales y nacionales. La actividad se desarrollará en el playón deportivo.

El operativo reunirá en un mismo espacio áreas municipales, OSEP y ANSES, con el objetivo de acercar trámites, asesoramiento y servicios a los vecinos sin necesidad de trasladarse hacia el centro del departamento.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a:

Desarrollo Humano

Discapacidad

Adultos Mayores

Oficina de Empleo

Género, Diversidad y Masculinidad

Niñez, Adolescencia y Familia

Fiscalización y Control

Comercio

Bromatología

Alarma Comunitaria

Aplicación de vacunación antirrábica para felinos y caninos

Desarrollo Económico

Líneas de crédito provinciales y nacionales

Ente Provincial Regulador Eléctrico

Consulta y asesoramiento de ECOGAS

ANSES

Asesoramiento jubilatorio

Otorgamiento de constancias de CUIL

Pensiones Contributivas y Negativas

OSEP

Atención al afiliado

Capacitación en sistemas de trámites

Gestión de turnos