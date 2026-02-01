Accidente vial en Tunuyán dejó como saldo una persona herida

Ocurrió en la esquina de República de Siria y Boulevard Güemes. Lo protagonizaron un vehículo particular y un taxi. Intervino la policía de Mendoza, bomberos de Tunuyán y personal de emergencias.
Un accidente vial ocurrió en la tarde noche de este sábado, 31 de enero, en la intersección de calle República de Siria y Boulevard Güemes, en el centro de la ciudad de Tunuyán.
El siniestro lo protagonizaron un automóvil particular y un taxi y según los primeros testimonios, una persona resultó lesionada y fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado de la provincia.
Personal de policía científica trabaja en el lugar del hecho para determinar las causas del incidente y las responsabilidades de los conductores.
Noticia en desarrollo.