Accidente vial en Tunuyán dejó como saldo una persona herida

Ocurrió en la esquina de República de Siria y Boulevard Güemes. Lo protagonizaron un vehículo particular y un taxi. Intervino la policía de Mendoza, bomberos de Tunuyán y personal de emergencias.

Un accidente vial ocurrió en la tarde noche de este sábado, 31 de enero, en la intersección de calle República de Siria y Boulevard Güemes, en el centro de la ciudad de Tunuyán.

El siniestro lo protagonizaron un automóvil particular y un taxi y según los primeros testimonios, una persona resultó lesionada y fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado de la provincia.

Trabajaron bomberos de Tunuyán y personal sanitario que asistieron a la víctima.

Personal de policía científica trabaja en el lugar del hecho para determinar las causas del incidente y las responsabilidades de los conductores.

Noticia en desarrollo.