Accidente en la zona del ordenador vial de Tunuyán

Durante la tarde de este martes, un fuerte accidente se registró en la intersección de la Ruta 40 y calle Melchor Villanueva, sector donde se ejecutan las obras del futuro ordenador vial, en el ingreso a Tunuyán.

El siniestro involucró a un automóvil Fiat 147 y un camión, las causas del hecho están bajo investigación.

Según testigos el rodado menor impactó en la parte trasera del acoplado, y como resultado al menos dos personas que viajaban en el auto resultaron heridas. Por ese motivo, fueron trasladadas por una ambulancia para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de tránsito, quienes ordenaron la circulación vehicular mientras se realizaban las pericias correspondientes.