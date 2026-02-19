90 Años de Historia Vendimial: Tupungato Honró a sus Reinas y Hacedores Culturales

En un encuentro cargado de nostalgia y orgullo local durante la tarde noche de ayer en el Hotel Turismo Tupungato se conmemoró los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia en un acto, encabezado por el Intendente Gustavo Aguilera y el Subsecretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca, donde se rindió tributo a las soberanas nacionales del departamento y a las manos invisibles que sostienen la cultura vendimial.

Uno de los momentos icónicos del evento fue el descubrimiento de una placa conmemorativa en los jardines del Hotel, que inmortaliza a las cuatro Reinas Nacionales y cuatro Virreinas Nacionales que Tupungato ha brindado a Mendoza. «Esta placa estará en el jardín del hotel en nombre de todas nuestras soberanas, desde la primera hasta la actual, Micaela Galdame, quien hoy nos representa dignamente», destacó el mandatario Aguilera.

Las Reinas Nacionales de Tupungato homenajeadas fueron:

Olga Altamiranda (1943)

Noelia Blanco (2002)

Florencia Moreno Tous (2008)

Mayra Tous Maggini (2020/2021)

Asimismo, se reconoció a las Virreinas Nacionales:

Rosana Tous (1984)

María Agustina Cano (2014)

María José Di Marco (2018)

Gemina Navarro Aguado (2023)

Durante la celebración, se entregó el galardón “Delia Larrive Escudero” – pieza de arte sustentable creada con materiales reciclados de la industria vitivinícola- que busca reconocer a los hacedores que, muchas veces desde el bajo perfil, construyen la identidad de la fiesta.

Los Homenajeados de la Noche

Rocío Álvarez: Bailarina y coreógrafa con 17 vendimias de trayectoria.

Dardo Carrizo: La voz emblemática que anuncia reinas y canta votos desde 1982.

Liliana Coletto: Diseñadora y custodia de la memoria de Vendimia.

José «Tomate» Coronel: Más de 33 años construyendo carros vendimiales.

Orlando Herrera: Homenaje póstumo al fundador del Ballet Renacer por su aporte cultural como profesor de danzas folklóricas, referente de cientos de bailarines y amante de vendimia.

Juan Carlos Lizarde: Cantautor cuyano que ha musicalizado la historia local.

Matías Mateluna: Artista y Vestuarista dedicado al arte de vestir soberanas.

Laureano Socaño: Director y coreógrafo de múltiples ediciones vendimiales.

Rosa Sosa: reconocimiento póstumo a la histórica impulsora de candidatas y acompañante histórica de reinas departamentales.

El jefe comunal expresó su orgullo por aquellos que trabajan detrás del escenario, «Quisimos homenajear a quienes hacen barra, a los que diseñan la utilería y la ornamentación; a esos nombres que nos hacen inflar el pecho de orgullo cuando mencionan a Tupungato en el Frank Romero Day».

El funcionario Gareca resaltó que este reconocimiento es un mimo necesario a la trayectoria silenciosa: «Hemos recorrido la provincia entregando este galardón a las manos justas; hombres y mujeres que han aportado amor y conocimiento a estos 90 años de historia». Además confirmó el fervor popular por la fiesta: «Las entradas para el sábado y domingo se agotaron en media hora. Sigue habiendo un amor inquebrantable entre la Vendimia y los mendocinos».

Por su parte la Directora de Cultura, destacó el desafío que implicó el proceso de selección ante la gran cantidad de referentes que forman parte de la historia vendimial del departamento: «Ha sido difícil elegir entre tanta gente valiosa. Buscamos representar todos los aspectos de la fiesta: desde el carro hasta la música y la danza. Ver a las familias emocionadas nos confirma que este es un reconocimiento al alma de nuestro pueblo».

La ceremonia finalizó con presentaciones de danza a cargo de dos parejas del Ballet «Pewmafé» -dirigido por la Profesora distinguida Álvarez- y concluyó con la muestra de la Galería Vendimial, una exposición curada por Liliana Coletto que reunió décadas de fotografías y elementos históricos como bandas de candidatas, entre otros.