50 centímetros de nieve acumulada en el Paso Cristo Redentor

El Paso Cristo Redentor permaneció cerrado este viernes por las intensas nevadas en la zona de la alta montaña que se estima persistirán durante casi toda la jornada. De hecho, ya se lograron acumular 50 centímetros de nieve del lado argentino, especialmente en la localidad de Las Cuevas, y 70 centímetros en el complejo aduanero Los Libertadores.

La Ruta 7 se encuentra intransitable para todo tipo de vehículos desde Uspallata y hasta la boca del túnel internacional por las precipitaciones níveas y el desprendimiento de rocas, según se detalla en el parte de la Dirección de Vialidad Nacional.

Las imágenes del cruce fronterizo fueron compartidas por prensa de Gendarmería pasado el mediodía, desde donde informaron que este sábado podría habilitarse la circulación en el paso teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas para la cordillera.

Las autoridades del Sistema Cristo Redentor aconsejaron chequear antes de viajar la información de los pasos fronterizos. Para hacerlo a través de X, las direcciones son las siguientes: @UPFronterizos y @CFlosLibertador.