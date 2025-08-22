YPF duplicó el descuento por cargar nafta durante la madrugada

YPF duplicó el descuento por carga nocturna de combustibles, y para todas las naftas y gasoil en las distintas estaciones de servicio.

Significa que del 3% vigente pasó a 6%. La decisión llega días después de la nueva suba de precios de los combustibles. Y el beneficio es sin tope de monto y volúmen, a excepción del gasoil Grado 2 que cuenta con un límite de 150 litros mensuales.

De esa forma, todos los clientes que carguen combustibles entre la medianoche y las 6 de la mañana accederán a este beneficio, siempre que la carga se pague con la App YPF.

Donde está habilitada la modalidad de autodespacho, habrá un descuento adicional del 3%. Así, los automovilistas mendocinos que carguen en horario nocturno en la terminal X-Press de YPF en Luján pagarán 9% menos por litro.

La medida se da conocer después de otra suba de precios en surtidor decidida por YPF, que llegó a 2,5% en la provincia a fines de julio. Y busca así compensar su efecto en las ventas de las estaciones de servicio.